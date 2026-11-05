El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri afirmó que Argentina “necesita un modelo competitivo”, al mismo tiempo, que le sugirió al Gobierno nacional en varias oportunidades que tenga “más diálogo” y genere “confianza”.

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Las declaraciones tienen lugar en su participación durante el Foro ABECEB en Puerto Madero. Allí, el ex mandatario aseguró que sería “una catástrofe” si vuelve a gobernar el kirchnerismo, y que desde el PRO están dispuestos a trabajar en conjunto al Gobierno nacional de Javier Milei.

Sostuvo que “si pudiésemos volver todos a aquel 11 de agosto de 2019, creo que muchos millones de argentinos votarían distinto”. Durante su alocución, en la que mencionó aspectos de su gestión, dijo que con la “Argentina creciendo, se volvió a atrás y fue un desastre. Espero que no pase otra vez lo mismo”.

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A su vez, señaló que un país que busca pasar del equilibro macroeconómico al desarrollo "tiene que encontrar espacios de diálogo y de generación de confianza". En la misma línea sostuvo que para que Argentina tenga un modelo abierto y competitivo al mundo el Estado debe resolver “una cantidad de problemas que no está pudiendo”.

Más adelante en su charla valoró el ajuste de cuentas públicas que consiguió la gestión libertaria, aunque señaló que los resultados económicos no se tradujeron en la llegada de inversiones. “La inversión no acompañó esta hazaña de lograr el equilibrio fiscal en 60 días”, afirmó.

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En este sentido, volvió a remarcar la necesidad de que el Estado genere confianza y mencionó que Argentina “tiene solamente un dilema y es que no se termina de confiar entre nosotros mismos y menos los de afuera”.

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Cerca del cierre, aseguró que para que existan posibilidades de desarrollo “tiene que haber espacios donde podamos construir la confianza”.

“Creo que hay mucho para mejorar y creo que todos sabemos que este es un país maravilloso y que si logramos ser previsible, la Argentina va a tener infinitas oportunidades”, afirmó.

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"No falta nada: no falta talento, no falta recursos naturales, somos elegidos. Lo que nos ha faltado es un esquema de confianza que no se ha podido consolidar ", concluyó Macri.