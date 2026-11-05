La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que recibió más de 40.000 solicitudes de ingreso en apenas 24 horas, luego de abrir una convocatoria destinada a incorporar nuevos integrantes al sistema de inteligencia de Argentina.

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A través de sus redes sociales, el organismo destacó la importante respuesta de los ciudadanos interesados en formar parte de la institución, pese a las exigentes condiciones laborales que implica desempeñarse en el sector.

“Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real”, señalaron desde la SIDE al referirse a las características de las tareas que deberán afrontar quienes resulten seleccionados.

Sin embargo, estas advertencias no impidieron que miles de personas presentaran sus solicitudes. Según detalló el organismo, más de 40.000 argentinos manifestaron su interés en trabajar en inteligencia durante el primer día de inscripción.

Desde la institución aseguraron que cada perfil será evaluado individualmente y que el proceso de selección estará orientado a identificar a los candidatos más adecuados para desempeñar las funciones requeridas.

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“Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores”, expresaron en la publicación oficial.

Por último, la SIDE confirmó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, por lo que se espera que la cantidad de postulantes continúe aumentando durante las próximas semanas.

La cifra difundida corresponde a solicitudes recibidas y no implica que los aspirantes hayan sido admitidos o seleccionados.

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