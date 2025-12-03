El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra
La confirmación llegó tras una jornada de fuertes rumores de salida.
La confirmación llegó tras una jornada de fuertes rumores de salida.
Publican documento, lema: “Inteligencia Nacional, vigilia permanente por la Seguridad Estratégica de la República Argentina”
A una semana del reemplazo de la Agencia Federal de Inteligencia por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Gobierno asignó $100 mil millones de “fondos reservados”.