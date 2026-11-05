La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la comercialización del primer autotest de VIH de venta libre en Argentina. La herramienta permitirá realizar una prueba de detección en el hogar, sin necesidad de extraer sangre ni acudir a un laboratorio.

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El dispositivo utiliza tecnología de la empresa estadounidense OraSure y será comercializado en el país por el laboratorio Richmond. Su funcionamiento consiste en pasar un hisopo por las encías para obtener una muestra de fluido oral y conocer el resultado en aproximadamente 20 minutos.

El producto tendrá un precio estimado de $27.500 y estará disponible en farmacias y plataformas de venta por internet. Su incorporación busca ampliar las posibilidades de acceso al diagnóstico, especialmente para quienes encuentran dificultades para asistir a un centro de salud o prefieren realizarse la prueba en un ámbito privado.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que el autotest presenta un período de ventana, durante el cual una infección reciente podría no ser detectada. Por este motivo, un resultado negativo no descarta completamente la presencia del virus si existió una exposición de riesgo en las semanas anteriores.

Asimismo, un resultado positivo requiere una prueba confirmatoria en un establecimiento sanitario. Los profesionales recomendaron mantener los controles médicos y recordaron que los testeos gratuitos continúan disponibles en el sistema de salud.

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La aprobación representa una nueva alternativa para promover la detección temprana del VIH. Actualmente, los tratamientos antirretrovirales permiten controlar la infección y alcanzar una carga viral indetectable, condición en la que el virus no se transmite por vía sexual.

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