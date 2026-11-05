La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, con una escala en la Argentina, sumó un nuevo capítulo judicial. La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación penal para establecer si el Gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos y recursos estatales para facilitar el traslado del dirigente brasileño.

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El requerimiento fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ya intervenía en las actuaciones preliminares vinculadas con la posible participación de funcionarios nacionales en el operativo que permitió a Bolsonaro atravesar territorio argentino y continuar su viaje hacia Miami.

La presentación fiscal busca esclarecer quiénes participaron del operativo, qué instrucciones recibieron y, fundamentalmente, si hubo una utilización de bienes del Estado para beneficiar a un dirigente político extranjero.

La Fiscalía busca determinar si existió una colaboración oficial y si los recursos utilizados para facilitar el desplazamiento fueron autorizados conforme a los procedimientos correspondientes.

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