El mandatario argentino aterrizó en la capital española durante la tarde y, tal como estaba previsto en su agenda oficial, decidió no formar parte de las actividades protocolares que se realizaron en el Teatro Real. Sin embargo, sí mantuvo una reunión con Santiago Abascal, diputado nacional y líder del partido Vox, uno de los principales espacios opositores al gobierno de Pedro Sánchez.

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El encuentro se concretó durante la noche del miércoles y representa una nueva señal del acercamiento político entre Milei y la fuerza de derecha española, en un contexto de fuertes diferencias entre el Presidente argentino y el mandatario español.

La decisión de no asistir a la ceremonia inaugural ni a la cena con los monarcas se produce luego de que la Casa Rosada confirmara que Milei tampoco tenía previsto mantener reuniones bilaterales con otros jefes de Estado que participan de la cumbre.

Más allá de su encuentro con Abascal, el Presidente tiene previsto participar este jueves de la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Allí coincidirá con Pedro Sánchez, en el primer encuentro presencial entre ambos después de las fuertes declaraciones que Milei realizó contra el jefe del Ejecutivo español durante su última visita al país europeo.

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Además, el mandatario argentino tiene programada una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular (PP), prevista para después de la cumbre.

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