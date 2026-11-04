La Justicia pospuso el comienzo del nuevo juicio conta Luis Chocobar, un ex oficial de la Policía Bonaerense que había sido condenado por asesinar a un delincuente en el barrio de La Boca en 2017.

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N°7 tomó la decisión de dejar sin efecto el debate oral y público que había sido fijado para iniciar el 25 de noviembre y que contemplaba audiencias hasta diciembre.

La decisión de los jueces del tribunal porteño fue tomada debido a que "continúan en trámite los recursos de queja y el extraordinario interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” por parte de la defensa de Chocobar, el abogado Fernando Soto.

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El ex policía había sido condenado en 2021 por el asesinato de Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años, que junto a un cómplice, asaltó y atacó a puñaladas a un turista estadounidense que recorría La Boca. Mientras ambos escapaban, el por entonces efectivo bonaerense efectuó siete disparos, de los cuáles dos impactaron a Kukoc.

En este contexto, el Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo sentenció a dos años de prisión y cinco de inhabilitación por encontrarlo culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber.

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Pese a esto, la defensa apeló la pena y tres años después, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación anuló la condena y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral.

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Inicialmente, el juicio había sido fijado para el 25 de agosto de 2025, sin embargo tuvo que ser postergado para comenzar el 15 de mayo de 2026. Y de nuevo, volvió a posponerse para noviembre de este año. Ahora se espera una nueva fecha de inicio.

Mientras tanto, el abogado Fernando Soto aguarda la resolución de la Corte Suprema con la expectativa de evitar este nuevo juicio, y expresó en su cuenta de X: “Bien por la suspensión, pero es una vergüenza que, a 9 años de salvarle la vida a un turista americano, Chocobar siga procesado, con una condena declarada nula y con una orden para juzgarlo de nuevo por el mismo hecho. Seguiremos luchando por su inocencia. Cumplió con su deber. Ejerció legítima defensa”

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