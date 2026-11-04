A menos de un mes que se cumpla el plazo reglamentario, diversas organizaciones sociales, eclesiásticas y referentes del país intensificaron los pedidos a la Cámara de Senadores para que se trate y apruebe el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online.

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La iniciativa obtuvo media sanción en la Diputados en noviembre de 2024, y enfrena un riesgo inminente de perder el estado parlamentario el próximo 30 de noviembre, si no es convertida en ley antes del cierre de las sesiones ordinarias. De producirse este escenario, todo el trámite legislativo deberá comenzar desde cero.

Es en este contexto que la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), junto a otras entidades, impulsan una petición a través de la plataforma Change.org, bajo la consigna “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”, que lleva más de 1800 firmas y avanza con un ritmo de adhesión sostenido.

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La campaña ciudadana exige al Senado la implementación urgente de medidas estructurales. Aprobar el proyecto actual y prohibir la publicidad de las plataformas de apuestas antes de que caduque el plazo parlamentario.

A su vez, impulsar campañas coordinadas entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil. Al mismo tiempo que exigen políticas de salud mental, soporte directo en escuelas y centros comunitarios destinados a adolescentes y sus familias

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Se menciona que existen otros antecedentes normativos de países alrededor del mundo que endurecieron sus normativas: Italia prohibió casi por completo la publicidad y el patrocinio deportivo, Bélgica y Países Bajos prohibieron anuncios con deportistas y famosos. Por su parte, Reino Unido y Australia prohibieron apostar con tarjetas de crédito y el más reciente fue Brasil que reforzó los controles de edad y bloqueó miles de sitios ilegales.

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