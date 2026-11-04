En el marco de la política de simplificación de trámites impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que desde noviembre automatizará el pago del 20% acumulado de la Asignación por Embarazo para Protección Social, mediante un sistema de intercambio de información con el Ministerio de Salud de la Nación que permitirá acreditar el monto retenido sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

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El nuevo mecanismo se implementará a través de un cruce directo de datos entre ambos organismos. El Ministerio de Salud remitirá periódicamente a ANSES la información sobre la finalización del embarazo y el cumplimiento de los controles médicos preventivos obligatorios.

De esta manera, las beneficiarias podrán cobrar automáticamente el porcentaje acumulado una vez registrado el nacimiento, sin tener que presentar formularios ni documentación de manera presencial.

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No obstante, desde el organismo previsional aclararon que quienes hayan cumplido con las condicionalidades sanitarias y adviertan que esa información no figura en el sistema de ANSES conservarán la posibilidad de acreditar los requisitos mediante la presentación de la libreta o constancia médica.

Ese trámite podrá realizarse en cualquiera de las Unidades de Atención Integral (UDAI), con solicitud de turno previo.

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Hasta ahora, la Asignación por Embarazo contemplaba el pago mensual del 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retenía hasta la acreditación de las condiciones correspondientes. Con la nueva modalidad, ese saldo podrá liquidarse a partir de la certificación digital del nacimiento o de la interrupción del embarazo.

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