El Gobierno nacional confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Las transmisiones estarán destinadas a cubrir dos de los acontecimientos más importantes de la agenda oficial del Sumo Pontífice.

Ads

La primera cadena nacional tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, desde las 19:00, durante el encuentro institucional que se desarrollará en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí está previsto que pronuncien discursos tanto el presidente Javier Milei como el Papa.

La ceremonia contará con la presencia de gobernadores, diputados, senadores, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la sociedad civil y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde la Casa Rosada señalaron que la importancia institucional del encuentro fue uno de los motivos para disponer la transmisión por cadena nacional.

La segunda transmisión será el lunes 9 de noviembre, a partir de las 11:30, durante la misa multitudinaria que León XIV encabezará en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La celebración religiosa también contará con la participación de Javier Milei y se espera una importante concurrencia de fieles. Por ese motivo, las autoridades trabajan en un amplio operativo de seguridad y evalúan habilitar los accesos al predio desde la medianoche anterior para organizar el ingreso del público.

Ads

Además de los dos acontecimientos que serán transmitidos por cadena nacional, el Gobierno garantizó que el resto de las actividades oficiales contará con señales disponibles para los medios de comunicación.

El domingo, Milei recibirá al Pontífice en Aeroparque y participará de una ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde también está prevista una reunión privada.

El lunes, León XIV participará de otras actividades en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas un encuentro con representantes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Ads

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba, donde la representación oficial estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El miércoles 11 el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de las actividades previstas en Luján.

Finalmente, el Presidente estará presente en la despedida del Papa, prevista para el miércoles a las 13:30 en el aeropuerto de Ezeiza.