La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) autorizó el Concurso Público de Ingreso 2027 para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia y aprobó el reglamento que establece las condiciones de acceso a su carrera profesional.

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Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre, mediante la plataforma web que habilite la institución. La convocatoria estará abierta a la ciudadanía y se realizará anualmente.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 941/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Cristian Auguadra. La disposición reglamenta el estatuto aprobado por el Decreto 1021/26, que comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

Quiénes pueden postularse

Podrán participar argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan las condiciones del estatuto y no estén comprendidos en sus impedimentos e incompatibilidades.

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Además, deberán acreditar la titulación correspondiente al perfil elegido y presentar la documentación solicitada por la Escuela.

Una vez finalizada la inscripción, la conducción de la SIDE determinará los cupos y perfiles necesarios. A partir de esa definición, la institución realizará una preselección y establecerá quiénes podrán avanzar a las evaluaciones.

Cómo será el proceso de selección

El concurso incluirá cuatro etapas eliminatorias. La primera consistirá en un examen escrito de conocimientos generales.

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Luego se realizará una evaluación física, psicológica, psicotécnica y de contrainteligencia. Su resultado será reservado y determinará si el aspirante es considerado apto o no apto.

La tercera instancia será una prueba escrita sobre las competencias técnicas del perfil al que se postula cada candidato, elaborada y corregida por docentes de reconocida trayectoria académica.

Finalmente, habrá un coloquio ante un tribunal integrado por tres funcionarios de la SIDE, que analizará la motivación, la capacidad de análisis, el criterio propio, el trabajo en equipo y la conducta ética.

Con las calificaciones se confeccionará un orden de mérito. Si se produce un empate, se priorizará la nota de la entrevista; después, la del examen técnico y, por último, la de conocimientos generales.

Superar todas las evaluaciones no garantizará el ingreso al curso, ya que las vacantes se asignarán según la posición obtenida y los lugares disponibles.

Qué ocurre después de la formación

Aprobar el Curso Básico de Ingreso será un requisito indispensable para incorporarse a la carrera profesional. Quienes lo completen podrán acceder a la planta condicional del organismo, de acuerdo con los cupos existentes.

Los aspirantes que desaprueben la formación tendrán la posibilidad de presentarse nuevamente en otra convocatoria. Sin embargo, una segunda desaprobación los inhabilitará para volver a postularse.