Un grupo de empresarios fue acusado de estafar al menos 11 personas, donde seis serían futbolistas y exjugadores, a través de la compra de propiedades en Estados Unidos a quienes les ofrecían un modelo "llave en mano" para que pudieran remodelarlas y alquilarlas, a su vez les prometían una rentabilidad anual del 10% y el 11%.

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Se trata de cuatro socios inmobiliarios que operaban en La Plata y tendrían sede en territorio estadounidense, a su vez fueron denunciados la esposa de uno de los implicados y su sobrino, quien se desempeñaba como contador. Entre los denunciantes se encuentran Lucas Ariel Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Alejandro Menna y Facundo Fraga.

De acuerdo a la denuncia, los acusados organizaban reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, las cuales eran promocionadas junto a una red de inmobiliaria con renombre. Según explicaron, tras generar confianza, convencían a los clientes de invertir en casas y departamentos a remodelar.

Tras investigar, los damnificados descubrieron que las propiedades registraban multas municipales millonarias, deudas impositivas, violaciones a exigencias de construcción o carecían de subdivisión registral legal para poder ser vendidas de forma independiente.

La causa por presunta estafa inmobiliaria y asociación ilícita recayó en la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. A su vez, el abogado Ignacio Fernández Camillo, que representa a los jugadores y otro grupo de damnificados, solicitó que se lleven a cabo una serie de medidas para avanzar con la investigación.

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En la denuncia se detalla los montos que habrían aportado cada uno de los seis futbolistas damnificados, el cual asciende a los $2.125.000 de dólares.

.Facundo Fraga invirtió 720.000 dólares

. Lucas Rodríguez unos 180.000 dólares para tres casas

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. Ezequiel Cerrutti realizó inversiones por un total de 320.000 dólares

. Leonardo Jara realizó desembolsos por 520.000 dólares

.Alejandro Gastón Mena invirtió la suma de 110.000 dólares

. Juan Francisco Brunetta aportó la suma de 105.000 dólares

. Gonzalo Maroni realizó una inversión de 170.000 dólares

Por otro lado, Galletti explicó que muchas casas nunca fueron entregadas, otras no se transfifieron y otras no se terminaron, e incluso otras figuran a nombre de otras sociedades que no pertencen al grupo societario.

“Respecto de las demás, se encuentran en ruinas, ocupadas, en proceso de ejecución por grandes deudas en concepto de impuesto a la propiedad, multas por violaciones ambientales y al código de edificación, como así también de servicios (agua y electricidad), siendo su valor prácticamente nulo y requiriendo la inversión de grandes sumas de dinero para su recuperación”, agregó.

Es de mencionar que en la denuncia, el abogado pidió que se determine que función cumplió cada uno de los socios en las operaciones, como también quienes tenían conocimiento de la situación real del inmueble y del destino de los fondos, como además de quién recibió y retiró el dinero, y si las distintas actuaciones formaron parte de una misma maniobra.

A su vez, pidió que se cite a declarar a los testigos, que se realice una pericia contable sobre los recibos, sobre la información societaria y tributaria de la empresa. Y que se lleve a cabo un pedido de informes a la inmobiliaria denunciada y se libre de oficio a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Por su parte el fiscal Petit Bosnic citó a declarar a varios denunciantes y solicitó distintas medidas de prueba, para avanzar con la investigación que recién comienza.

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