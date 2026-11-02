Noviembre tendrá un calendario particular para el sistema bancario argentino. Por la combinación del Día del Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos por la visita del papa León XIV al país, las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos en todo el territorio nacional. En la provincia de Buenos Aires, el período podría extenderse una jornada más.

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El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Bancario. A esa fecha se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, días en los que habitualmente no hay atención presencial.

La actividad continuará interrumpida el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita del Pontífice, y el martes 10, jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la inactividad bancaria en todo el país.

De esta manera, las entidades financieras no atenderán al público durante cinco días consecutivos. La actividad presencial se retomaría el miércoles 11, aunque en la provincia de Buenos Aires también fue declarado feriado por las actividades previstas en el marco de la visita papal.

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los usuarios podrán continuar realizando distintas operaciones a través de los canales digitales. El home banking y las aplicaciones móviles permitirán consultar saldos y movimientos, realizar transferencias y pagar servicios. También seguirán disponibles los cajeros automáticos, las tarjetas de débito y crédito y las operaciones mediante billeteras virtuales.

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Se recomienda a los clientes organizar con anticipación los trámites que requieran atención presencial y prever la disponibilidad de efectivo antes del comienzo de la seguidilla de cierres.

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