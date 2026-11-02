La disputa por el control de los espacios de representación en el Consejo de la Magistratura sumó un nuevo capítulo en el Senado. La Libertad Avanza y el kirchnerismo buscan quedarse con dos de las cuatro bancas que le corresponden a la Cámara alta en el organismo encargado de intervenir en la selección, evaluación y eventual sanción de los magistrados nacionales.

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El conflicto se intensificó luego del regreso del senador riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista, una decisión que modificó la composición numérica de las principales fuerzas parlamentarias y fortaleció la posición del espacio que conduce José Mayans.

De acuerdo con el actual reparto de integrantes, el peronismo reúne 22 senadores, La Libertad Avanza cuenta con 21 y la Unión Cívica Radical (UCR) tiene 10. Esta distribución será determinante para establecer qué representación tendrá cada espacio en el Consejo de la Magistratura.

La renovación contempla ocho representantes del Congreso, cuatro correspondientes a la Cámara de Diputados y cuatro al Senado, cada uno con sus respectivos suplentes.

Según el cronograma parlamentario, los nombres deberán quedar definidos durante la segunda quincena de noviembre, con fecha límite prevista para el 18.

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En el Senado, la discusión gira alrededor de cómo se distribuyen los lugares entre la primera, segunda y tercera minoría. Tanto el oficialismo como el kirchnerismo pretenden obtener dos representantes, mientras que el radicalismo también reclama un espacio por su condición de tercera minoría. El escenario deja cinco aspirantes a ocupar cuatro lugares, por lo que la negociación promete generar nuevos cruces dentro de la Cámara alta.

La discusión actual también recupera un antecedente que terminó en la Corte Suprema de Justicia. En 2022, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, se produjo una división del entonces bloque oficialista que modificó la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura. La maniobra permitió desplazar al senador Luis Juez y designar en su lugar a Martín Doñate. Juez llevó el conflicto a la Justicia y, en noviembre de ese año, la Corte Suprema falló a su favor y dejó sin efecto la designación de Doñate.

Ese episodio funciona ahora como referencia para los distintos sectores, que buscan evitar que una modificación en la composición de los bloques termine generando una nueva controversia judicial.

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La incorporación de Rejal al espacio justicialista volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de qué momento debe tomarse como referencia para determinar la representación de cada minoría. La definición institucional tendrá como protagonista a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien además preside el Senado.

Los bloques deberán presentar formalmente sus notas con los representantes propuestos y la discusión podría terminar en el recinto si no se alcanza un acuerdo entre las distintas fuerzas.

Con los números parlamentarios como principal argumento y el antecedente de 2022 todavía presente, las próximas semanas serán determinantes para definir quiénes ocuparán los lugares en uno de los organismos centrales del sistema judicial argentino.