El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se reanuda este lunes ante el Tribunal Oral Federal N° 5, con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces. En la última audiencia, el fiscal Diego Velasco expuso la hipótesis de la Fiscalía sobre un presunto circuito de fondos que habría conectado a empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo con la familia Kirchner a través de contratos de alquiler de propiedades y establecimientos hoteleros.

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La investigación busca determinar si existió una estructura destinada a canalizar dinero de origen ilícito mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras que, según la acusación, habrían permitido darle apariencia de legalidad a fondos provenientes de negocios y contratos vinculados al Estado.

En el expediente están involucrados Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y otros imputados. La acusación sostiene que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa habrían transferido recursos a la familia Kirchner mediante el pago de alquileres de inmuebles y hoteles pertenecientes a la sociedad Los Sauces.

Uno de los principales puntos expuestos por la Fiscalía es la procedencia de los ingresos de Los Sauces. Según el requerimiento de elevación a juicio, el 88% de la facturación de la empresa familiar provenía de compañías vinculadas a los grupos empresarios investigados. El desglose presentado por los fiscales indica que el 65% correspondía a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, vinculadas al Grupo Indalo, mientras que el 23% restante provenía de empresas relacionadas con Lázaro Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces habría facturado $25.968.042,30 a estos grupos económicos por el alquiler de propiedades y establecimientos hoteleros.

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Para la acusación, algunas de esas operaciones presentaban irregularidades. Se cuestiona la necesidad de determinados contratos y la posibilidad de que los valores de los alquileres estuvieran por encima de los precios de mercado.

Además, los fiscales señalaron que durante ese período el patrimonio neto de Los Sauces pasó de $100.000 a más de $12 millones, un incremento superior al 12.000%.

La hipótesis fiscal plantea que el mecanismo habría funcionado en distintas etapas. Primero, empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo habrían obtenido importantes beneficios económicos mediante contratos, concesiones y negocios relacionados con el Estado. Posteriormente, una parte de esos recursos habría regresado a la familia Kirchner a través del pago de alquileres por propiedades y hoteles.

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De acuerdo con la acusación, estas operaciones permitían que el dinero ingresara formalmente como ingresos inmobiliarios y hoteleros, bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.

La Fiscalía también puso bajo cuestionamiento distintas operaciones inmobiliarias, entre ellas la adquisición de terrenos y departamentos, además de una operación sobre un terreno vendido por Austral Construcciones que, según la acusación, habría sido una compraventa simulada para ocultar una donación de Báez.

La audiencia de este lunes forma parte de la etapa inicial del juicio oral, centrada en la lectura de las acusaciones y los requerimientos de elevación a juicio. Una vez finalizada esa instancia, el tribunal deberá avanzar con las siguientes etapas procesales, entre ellas las declaraciones indagatorias de los acusados.