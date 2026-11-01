Conocer qué hacen los diputados y senadores nacionales ya no requiere revisar extensos documentos oficiales. La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó una herramienta digital que reúne información sobre el desempeño de los representantes en el Congreso y permite que cualquier ciudadano pueda acceder a esos datos de manera sencilla.

Ads

La iniciativa fue desarrollada por la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y lleva el nombre de Monitor de Actividad del Congreso. Forma parte de Data CP, un proyecto universitario orientado a facilitar el acceso a información electoral y legislativa de Argentina.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden conocer cómo votó cada representante en determinadas leyes, cuáles fueron los proyectos que presentó o acompañó y qué participación tuvo durante las sesiones parlamentarias. También es posible consultar información sobre la utilización de pasajes oficiales.

Uno de los principales objetivos es resolver una dificultad habitual: aunque los registros del Poder Legislativo son públicos, se encuentran distribuidos entre documentos, expedientes, actas y archivos de ambas cámaras, lo que muchas veces dificulta su interpretación.

El nuevo sistema concentra esos contenidos y los presenta mediante gráficos, estadísticas, tablas y mapas interactivos, sin exigir conocimientos especializados para utilizarlos.

Ads

Además de consultar la actividad individual, los ciudadanos pueden comparar el comportamiento de diferentes bloques políticos, identificar coincidencias en las votaciones y analizar qué tan alineados se encuentran determinados legisladores con el oficialismo o la oposición.

Otra función permite observar las relaciones entre representantes a partir de los proyectos que presentan en conjunto. De esta manera, es posible reconocer acuerdos parlamentarios que no siempre coinciden con las divisiones partidarias tradicionales.

La plataforma también incorpora un apartado dedicado a las intervenciones en el recinto, donde se pueden consultar estadísticas sobre la participación de diputados y senadores, así como explorar las palabras y expresiones que utilizan en sus discursos.

Ads

Entre las novedades aparece “Armá tu poroteo”, un simulador que permite recrear votaciones legislativas. Los usuarios pueden asignar posiciones a los representantes y calcular si una iniciativa conseguiría los apoyos necesarios para avanzar en alguna de las cámaras.

Esta función puede resultar útil para analizar posibles escenarios políticos, aunque sus resultados son simulaciones y no constituyen predicciones sobre decisiones futuras.

El sistema incluye registros históricos de votaciones desde 1993, proyectos desde 1999, intervenciones parlamentarias desde 2011 e información sobre viajes desde 2020, según los datos disponibles en cada sección.

Otra característica importante es que el acceso es completamente gratuito y no requiere crear una cuenta. Además, la información puede descargarse en formatos como Excel, CSV y JSON, lo que permite utilizarla para investigaciones, trabajos académicos o análisis periodísticos.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó que la propuesta busca que los ciudadanos puedan comprender y comparar la información pública, además de reutilizarla para conocer mejor el desempeño de sus representantes.

Por su parte, Nicolás Zubiria, secretario académico de la carrera, destacó el papel de la universidad pública en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar el debate y facilitar la comprensión del funcionamiento de las instituciones.

El lanzamiento amplía el trabajo que Data CP había comenzado con su sección dedicada a las elecciones legislativas de 2025, incorporando ahora el seguimiento de la actividad parlamentaria.

La herramienta se encuentra disponible en www.datacp.ar/congreso⁠ y permite consultar tanto a legisladores actuales como a quienes ocuparon bancas en períodos anteriores