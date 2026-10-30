El diplomático argentino, Rafael Grossi, quien ocupa el cargo de director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quedó segundo en el puesto del sondeo para elegir al próximo secretario general de la Naciones Unidas (ONU), con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos sin opinión.

Ads

La consulta fue realizada hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que busca definir al sucesor del portugués Antonio Guterrés, quien finaliza su mandato a fines de 2026.

La votación es liderada por la costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar la lista, con 11 apoyos y cuatro rechazos.

Puede interesarte

El relevamiento fue el séptimo desde que comenzó el proceso de selección. Y se trata de una consulta no vinculante, conocida como straw poll, permite medir el respaldo de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad a cada candidato, aunque no define quién será elegido.

En la votación, quedó tercera la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, con ocho votos a favor, seis en contra y uno sin opinión.

Ads

Más abajo, figuran nombres como el del ugandés Olara Otunnu, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y su compatriota Ivonne Baki.

Puede interesarte

En esta votación, el Consejo de Seguridad, utilizó papeletas del mismo mismo color para todos sus integrantes. Ese mecanismo impidió identificar si alguno de los cinco miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido, manifestó su rechazo a una candidatura. Esos países tienen poder de veto y pueden bloquear la designación de un aspirante.

El rol de secretario general dentro de las Naciones Unidas, es el cargo más alto dentro de la función administrativa de la organización. Y como tal, entre otras funciones, se encarga de ser mediador en conflictos internacionales promoviendo la cooperación pacífica entre los estados miembros.

Ads

A su vez, es el representante de la organización ante gobiernos, cumbres y otros organismos multilaterales, fijando la agenda en crisis globales.

Puede interesarte

Se desconoce cuando se realizará el próximo sondeo, ya que hoy concluyó la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la griega Aglaia Balta, y la decisión de realizar otra votación caerá en manos del representante de Letonia cuando asuma en noviembre.