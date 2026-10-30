El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Oscar Lencina, presentó su renuncia indeclinable a su cargo a partir de ayer mediante una nota oficial dirigida a la titular del área, Adriana Baravalle, y con una copia directa al jefe Gabinete, Diego Santilli, donde denunció presuntos maltratos.

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Lencina, quien llegó al cargo el 22 de septiembre, en su planteo plasmado en la renuncia, sostuvo que “dificultades persistentes” impidieron que lleve a cabo las funciones correspondientes a su cargo de manera adecuada. “En particular, la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional que permitiesen llevar adelante la gestión", escribió.

"Sumado a situaciones de destrato y desconsideración de su parte hacia el personal en el entorno de trabajo, que no condicen en absoluto con mi forma de conducir las organizaciones, y que por la naturaleza de mi formación constituye un área donde poseo vasta experiencia en liderazgo de equipos", detalló en la dimisión.

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Lencina consideró oportuno dar un paso al costado de su cargo para, de esta manera, permitir una nueva dinámica de trabajo que contribuya al cumplimiento de la misión del organismo.

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