Mauricio Macri aseguró que no hubo avances para concretar una alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Lo expresó durante la cena solidaria anual de Hacemos!, organizada por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.

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Consultado por periodistas sobre el estado de las negociaciones, el expresidente respondió: “No han avanzado nada”. Su declaración volvió a exponer las dificultades para alcanzar un entendimiento a un año de los próximos comicios presidenciales.

Aunque ambos espacios mantienen contactos y coordinan parte de su actividad parlamentaria, ese vínculo todavía no se tradujo en una negociación que permita definir una coalición nacional. Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, también había reconocido que estaban lejos de cerrar un pacto electoral.

En los encuentros participan Ritondo y el diputado Fernando De Andreis, por el macrismo, mientras que del lado del Gobierno intervienen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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La disputa por los distritos es uno de los principales obstáculos. El PRO busca preservar los territorios que administra, mientras que los libertarios pretenden fortalecer sus estructuras y competir en provincias y municipios donde consideran que pueden ampliar su presencia.

La discusión también involucra el armado de candidaturas, el lugar que ocuparía cada partido y la conducción de una eventual alianza.

Otro punto de tensión es la Ciudad de Buenos Aires. Desde el oficialismo nacional vincularon parte de las demoras con las diferencias entre Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Si bien el entorno de la administración capitalina negó un distanciamiento, el mandatario reconoció discrepancias sobre cuestiones de gestión.

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En paralelo, el acompañamiento del PRO en el Congreso convive con posiciones propias en debates como el Presupuesto 2027, los fondos destinados a Discapacidad y la eventual eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

A esas diferencias se sumaron las críticas que el expresidente formuló durante una actividad partidaria en Jujuy, en septiembre. Allí reivindicó el respaldo brindado al Gobierno, pero cuestionó la calidad del superávit fiscal y reclamó mejores equipos de gestión.

Con ese escenario, los canales de diálogo permanecen abiertos, aunque siguen pendientes las definiciones necesarias para compartir una propuesta electoral en 2027.