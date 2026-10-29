El Banco Central (BCRA) reconoció que la actividad económica cayó en el tercer trimestre del año, lo que lo atribuyó a factores puntuales que se disiparían en los próximos meses. Así lo señaló la entidad, en su informe de política monetaria publicado hoy.

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“Para el cuarto trimestre se prevé una recuperación del PBI luego de la caída del tercer trimestre. Una vez que se normalice la actividad del agro y se disipen los factores transitorios que afectaron a la economía en julio, el PBI del cuarto trimestre registraría un aumento significativo”, señalaron en el documento.

Al momento de explicar los motivos, que llevaron a la desaceleración del crecimiento, el BCRA mencionó un entorno internacional menos favorable, por el aumento de la inflación internacional, el menor crecimiento de los principales socios comerciales de la Argentina y la suba de las tasas de interés. A su vez, destacaron una normalización de la actividad agropecuaria, tras las cosechas récord de trigo, maíz y girasol.

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Además, atribuyeron factores transitorios que incidieron negativamente sobre la industria, la construcción y el comercio, como las interrupciones del suministro de gas por red a industrias y los mayores niveles de lluvias y nevadas en ciertas regiones del país.

Resaltaron que los sectores orientados a la exportación continuaron registrando un aumento significativo, siendo las actividades más dinámicas la minería, agro y pesca.

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En el escrito detallaron que la industria doméstica atraviesa un proceso de "reconversión en el que las firmas y ramas con mayor dependencia de la protección comercial continúan registrando caídas significativas", siendo estas un 9% interanual en agosto de 2026.

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"Este grupo de bloques en contracción incluye, por ejemplo, las ramas productoras de equipos de informática, textiles, electrodomésticos y calzado”, agregaron.

El BCRA señaló que las ramas más competitivas y orientadas a exportar, como la molienda de oleaginosas, los refinados del petróleo o los productos farmacéuticos, se expandieron un 3,2% interanual y alcanzaron niveles récord.

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Por otro lado, y con respecto a la recuperación en el cuarto trimestre del año, la entidad que conduce Santiago Bausilli prevé un crecimiento del 1,8% en el último trimestre, mismo número al que apuntan analistas privados y el propio Fondo Monetario Internacional.

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“El proceso de crecimiento económico se profundizará en el mediano plazo. Se espera que la expansión del agro, la minería, la producción de hidrocarburos y las ramas industriales con capacidad exportadora se propague con mayor intensidad al resto de los sectores económicos", apuntaron.

"Se prevé que los encadenamientos productivos y los efectos multiplicadores asociados con la inversión y el empleo generen un impulso adicional al crecimiento en el mediano y largo plazo”, comentaron.

Por último, el organismo bancario consideró que este proceso será impulsado por medidas como la reforma laboral, el Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), los Fondos de Asistencia Laboral, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, la Ley de Glaciares, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y la simplificación de las regulaciones del mercado de capitales.

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“La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, las políticas de desregulación y facilitación del comercio, la baja de impuestos y el aumento del crédito bimonetario complementarían estas políticas", agregaron.

"El crecimiento económico también será impulsado por la flexibilización parcial del régimen de préstamos en dólares a empresas y por el lanzamiento del programa de licitación de depósitos a plazo fijo con destino a crédito hipotecario”, anticipó el organismo.