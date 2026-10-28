El Jefe de Gabinete, Diego Santilli anunció que se presentará ante la Cámara de Senadores para brindar el primer informe de gestión en la sesión programada para el 25 de noviembre. El anuncio se dio un día antes de que la propia Cámara Alta apruebe un proyecto de resolución para convocarlo el 18 de noviembre.

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La situación tiene lugar luego de que los bloques acordaran para la sesión de mañana, incluir al plan de Labor Parlamentaria un proyecto para citar al ministro Santilli para que presente el informe de gestión. Según lo establecido el articulo 101 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gabinete dentro de sus funciones, tiene como obligación una vez por mes debe exponer a cada cámara del Congreso sobre la marcha del Gobierno Nacional.

Tras conocerse las intenciones, según señalan, fue el propio funcionario quien se comunicó con Patricia Bullrich, quien ejerce como líder del bloque de La Libertad Avanza dentro del senado, para acordar la asistencia del ministro el 25 de noviembre.

Es de mencionar que desde que asumió como Jefe de Gabinete, Santilli no concurrió a brindar su informe a ninguna de las dos cámaras del congreso, e incluso el último jefe que se presentó con su informe de gestión fue Guillermo Francos, en junio de 2025.

En este sentido, el bloque justicialista, que preside José Mayans, había presentado un proyecto de resolución para citar a Santilli, ya que desde hace un año no viene ningún jefe de Gabinete.

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Y con esta confirmación, la Jefatura de Gabinete enviará formalmente el pedido al Congreso y allí se establecerá el período para que los senadores envíen sus preguntas que serán respondidas por el funcionario, las cuales serán enviadas antes de que Santilli concurra a exponer en el recinto.

Donde este, en la sesión, expondrá sobre aspectos de la gestión del Gobierno Nacional de Javier Milei, y posteriormente responderá las preguntas de los legisladores.

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