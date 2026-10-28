La visita del papa León XIV a la Argentina se acerca y los fieles que quieran participar de las misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján tienen tiempo hasta este miércoles 28 de octubre para completar la inscripción online. El trámite es gratuito y permite anotarse de manera individual o grupal, con un máximo de 20 personas por registro.

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La llegada del Pontífice está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una agenda que contempla celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Para organizar la participación del público, se habilitó un sistema de inscripción con requisitos específicos según la actividad y las necesidades de los asistentes.

El registro se realiza a través de la plataforma oficial de la visita papal, donde los interesados deben seleccionar la actividad a la que desean concurrir y completar el formulario correspondiente.

Para iniciar el trámite, la persona responsable de la inscripción debe tener al menos 16 años. Los menores de esa edad deberán ser anotados por un adulto responsable. Además, es necesario contar con una dirección de correo electrónico válida, ya que el sistema envía un código de verificación para confirmar el registro.

Una vez completado el procedimiento, la plataforma informa la inscripción y sugiere una puerta de acceso al predio. Para el público general que asista a las misas multitudinarias, no será obligatorio presentar un código QR, aunque el ingreso estará sujeto a los controles de seguridad y a las indicaciones de la organización. La inscripción es gratuita y recomendada para estas celebraciones, pero no reemplaza las medidas de seguridad previstas para cada lugar.

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Quienes necesiten acceder a sectores adaptados deberán realizar una inscripción obligatoria, debido a que esos espacios cuentan con cupos reservados.

Según las condiciones informadas, el procedimiento contempla la presentación o validación de documentación y, cuando corresponda, del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, el sistema enviará un código QR que deberá presentarse en el acceso asignado.

Antes de concurrir, se recomienda consultar las condiciones específicas de cada predio, especialmente en lo referido a acompañantes, accesibilidad, sanitarios, transporte y horarios de ingreso.

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La agenda contempla tres grandes celebraciones abiertas al público en distintas localidades del país:

Buenos Aires: el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Córdoba: el martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Luján: el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Tras la celebración en Luján, el Papa partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje.

Además de las misas, la visita de León XIV incluirá actividades con jóvenes, trabajadores, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Estas convocatorias cuentan con mecanismos de inscripción propios y, en algunos casos, con cupos limitados y aprobación previa. Por ese motivo, anotarse para una misa no garantiza el acceso a las demás actividades de la agenda.