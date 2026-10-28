La medida quedó establecida mediante el Decreto 1285/2026, publicado en el Boletín Oficial. El primer desembolso será de US$750 millones y estará destinado a mejorar la gestión fiscal, optimizar el gasto público y fortalecer la recaudación de impuestos provinciales. Hasta 15 jurisdicciones podrán participar del programa.

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El Gobierno nacional oficializó este miércoles una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$1.500 millones, destinada a fortalecer las cuentas fiscales de las provincias argentinas. La medida busca mejorar la administración de los recursos públicos, promover una mayor eficiencia del gasto y reforzar la capacidad de recaudación de los gobiernos provinciales.

El decreto está firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Dentro del esquema aprobado, el organismo internacional autorizó un primer préstamo de hasta US$750 millones para financiar el Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial. El monto forma parte de la línea de crédito total y no representa una operación adicional a los US$1.500 millones anunciados.

El plan apunta a mejorar la sostenibilidad de las finanzas provinciales mediante incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos fiscales y al fortalecimiento de las capacidades de gestión de cada jurisdicción.

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Según la información difundida por el BID, podrán participar hasta 15 provincias, que accederán a transferencias e incentivos financieros en función de los resultados alcanzados y de la implementación de las medidas previstas.

Entre los principales objetivos se encuentran mejorar la eficiencia del gasto público, optimizar la administración de los recursos estatales y ampliar la recaudación de impuestos propios.

El programa también contempla el fortalecimiento institucional de las administraciones provinciales, con herramientas destinadas a mejorar los mecanismos de control y seguimiento de los recursos públicos. La iniciativa también prevé medidas para reducir los déficits operativos de las empresas estatales y mejorar la supervisión de los sistemas de pago de pensiones.

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En materia tributaria, el programa promueve la modernización de los registros de contribuyentes para ampliar la base de los impuestos provinciales y sobre la propiedad. Además, apunta a mejorar la transparencia fiscal y el cumplimiento de los requisitos de información establecidos por el Tesoro Nacional.

De esta manera, el acceso a los recursos estará asociado a la implementación de reformas administrativas y al cumplimiento de los objetivos establecidos para cada jurisdicción.

El financiamiento tendrá un plazo de desembolso de cuatro años, mientras que la devolución se realizará durante un período de 25 años, con cinco años de gracia para el pago del capital. La tasa de interés estará vinculada a la SOFR, una tasa de referencia utilizada en operaciones financieras internacionales en dólares, más los márgenes que correspondan según las condiciones del préstamo.

La línea de crédito forma parte de una estrategia acordada entre la Argentina y el BID para fortalecer la coordinación fiscal y mejorar la administración de los recursos públicos.

La implementación del programa estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, que tendrá la responsabilidad de coordinar la utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos previstos.