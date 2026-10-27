El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, le respondió a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego del pedido por parte de la organización de un examen psicofísico del Presidente de la Nación, Javier Milei.

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“El Presidente es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional”, comentaron desde el Gobierno.

Pese a esto, mediante un comunicado, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que "valoran la respuesta oficial", sin embargo, señaló que esa explicación es "incompleta y evasiva" porque la salud de Milei "es un asunto de Estado".

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"Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado", explicó el gremialista.

En el mismo sentido, Aguiar aseguro que la respuesta “genera más rumores que certezas”, después del pedido "básico y razonable" que solicitaron para conocer cuál es el estado psíquico y físico, luego de las imágenes que se difundieron en las presentaciones públicas que realizó el jefe de Estado en la provincia de Neuquén y en su gira por España : "Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren", añadió.

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“Durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid. Es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial”, remarcó.

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Luego de que ATE intimidara al Gobierno nacional para que dé precisiones acerca del estado de salud mental psicofísico de Javier Milei, la respuesta oficial señaló que el Presidente “ostenta un cargo de elección popular”, pese a esto, el gremio insistió en que “se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo”.

“Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi , del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No nos pueden responder con un papelito”, señaló Aguiar.

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"Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”, concluyó.