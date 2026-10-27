El Senado de la Nación fue sede de una jornada sobre prevención del suicidio juvenil en la provincia de Buenos Aires, con la participación de especialistas, docentes, profesionales de la salud y representantes políticos. El encuentro fue encabezado por el senador nacional Maximiliano Abad junto al decano de la Facultad de Psicología de la UBA, Jorge A. Biglieri, y los investigadores Martín Etchevers y Cristian Garay.

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Durante la actividad se expusieron datos sobre la dimensión del problema. Según las cifras presentadas, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Argentina. Además, entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 eventos de conducta suicida al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con las tasas más altas en la población de entre 15 y 24 años.

Uno de los principales ejes fue el papel de las escuelas en la detección temprana de situaciones de riesgo. Los participantes plantearon la necesidad de fortalecer la formación docente, establecer protocolos de actuación y mejorar la coordinación entre el sistema educativo, los servicios de salud, los municipios, los clubes y las familias.

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Abad sostuvo que la prevención requiere intervenir antes de que se produzcan situaciones críticas. “No podemos seguir reaccionando cuando la tragedia ya ocurrió. Prevenir es llegar antes”, afirmó. También señaló que la salud mental juvenil debe abordarse como una problemática que atraviesa a escuelas, barrios y familias, más allá de las diferencias políticas.

Los especialistas también analizaron los factores de riesgo y protección, las estrategias de intervención clínica, la posvención en instituciones educativas y la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre estos casos. Durante el encuentro, además, se destacó la importancia de la investigación científica para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

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A más de diez años de la sanción de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130), otro de los puntos planteados fue la necesidad de garantizar su implementación efectiva en todo el territorio, con recursos, equipos y protocolos de actuación.

Dónde pedir ayuda: la Línea Nacional de Salud Mental atiende en el 0800-999-0091, de forma gratuita y durante las 24 horas. El Centro de Asistencia al Suicida recibe llamados al 135 en CABA y el Gran Buenos Aires, y al (011) 5275-1135 desde todo el país. Ante una emergencia, llamar al 911.

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