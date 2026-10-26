El diputado santafesino del bloque de Provincias Unidas, Esteban Paulón, presentó un proyecto de ley, junto a diversos legisladores de la oposición para que el Presidente de la Nación, Javier Milei, reconozca el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. Quien el domingo se impuso en las elecciones y logró alcanzar el cuarto mandato presidencial en Brasil.

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“Presenté un proyecto en Diputados para avanzar en el reconocimiento del triunfo del reelecto presidente brasileño y el urgente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Es de mencionar que el pasado agosto, Brasil retiró a Julio Bitelli, su embajador en la Argentina, y dejó a un encargado de negocios a cargo de las relaciones diplomáticas entre ambos países, como consecuencia de los insultos de Milei a Lula.

Por otro lado, el legislador hizo hincapié en su publicación que “reconocer la derrota es de buena gente”, e indicó que "los presidentes Fujimori, Kast, Paz Pereira, Peña, Noboa, Sheinbaum, Orsi, Carney y De la Espriella ya reconocieron el triunfo de Lula en Brasil".

Sin embargo, “Milei aún sigue en silencio”, así que “vamos a ayudarlo”, mencionó también en su publicación.

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En su iniciativa, Paulón señaló que la Cámara Baja "expresa su reconocimiento al pueblo de la República Federativa del Brasil por la jornada electoral de segunda vuelta celebrada el 25 de octubre de 2026, destacando la participación ciudadana y el ejercicio democrático de los derechos políticos".

Por esto, "felicita al señor Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de la República Federativa del Brasil, de conformidad con los resultados oficiales difundidos por el Tribunal Superior Electoral".

En este marco, le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que, en ejercicio de sus competencias en materia de relaciones exteriores, "exprese públicamente su reconocimiento al resultado electoral, felicite al pueblo brasileño y al presidente reelecto".

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A su vez, solicitó que a través del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, las gestiones diplomáticas pertinentes que estime para “fortalecer el diálogo político e institucional con la República Federativa del Brasil”.

Por ultimo, en su proyecto de declaración, Paulón sostuvo que se deben "destacar la importancia estratégica de los vínculos históricos políticos, económicos, sociales y culturales entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, así como el papel fundamental de la relación bilateral para la integración sudamericana y el fortalecimiento del MERCOSUR".

En el mismo sentido, el diputado Pablo Juliano, se sumó a la iniciativa y escribió en X: “Ganó Lula y Milei todavía no lo saludó. Kast llamó a Lula para felicitarlo. Hasta De la Espriella, que había apoyado a Flavio Bolsonaro, reconoció el resultado”, comentó. y Agregó: "Pero el Presidente persiste en su actitud infantil y mediocre de darle la espalda a Brasil".

"Por eso presenté un proyecto para que la Cámara de Diputados felicite a Lula por su reelección", indicó. Y agregó: “En 1985 Alfonsín y Sarney firmaron la Declaración de Iguazú. Más de cuarenta años de integración no pueden quedar rehenes de las anteojeras ideológicas de un presidente ".

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