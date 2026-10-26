El Gobierno nacional formalizó este lunes 26 de octubre la designación de Natalia Alejandra Recio como subsecretaria de Políticas Familiares, tras aceptar la renuncia de Arnoldo Ariel Scherrer Vivas.

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El recambio quedó establecido mediante el Decreto 1262/2026, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El cargo depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

La disposición establece que tanto la salida del funcionario como la incorporación de su reemplazante rigen desde el 22 de octubre, cuatro días antes de su publicación en el Boletín Oficial. El Ejecutivo agradeció los servicios prestados por Scherrer Vivas, aunque no precisó los motivos de su renuncia.

La trayectoria de la nueva subsecretaria

Recio ya formaba parte del Ministerio de Capital Humano. Desde mayo de 2025 se desempeñaba como subsecretaria de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia.

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En julio de 2026 también había recibido, de manera transitoria, las funciones de directora de Articulación Técnica y Procesos Administrativos, dentro de esa misma estructura.

La funcionaria pertenece a la planta permanente de la Secretaría de Turismo y Ambiente, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Con este nombramiento, pasará a conducir la Subsecretaría de Políticas Familiares.

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