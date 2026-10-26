Las universidades públicas argentinas se encaminan hacia dos semanas de conflicto, con paros, movilizaciones y actividades de protesta en distintas instituciones del país. Los sindicatos del sector profundizarán sus reclamos por mejoras salariales y exigirán al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una disputa judicial que continúa sin resolverse.

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la CONADU Histórica y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, anunciaron nuevas jornadas de huelga durante los próximos días. Además de reclamar una recomposición de los ingresos, las organizaciones rechazan el proyecto de Presupuesto 2027 porque consideran que no contempla los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades.

El conflicto se profundiza luego de la quinta Marcha Federal Universitaria y vuelve a poner en discusión el financiamiento de la educación superior, las condiciones laborales de docentes y trabajadores y la continuidad de las actividades académicas.

Las medidas de fuerza comenzarán esta semana y se extenderán durante noviembre, con distintas modalidades según cada organización sindical. Según trascendió, el miércoles 28 de octubre habrá un paro docente convocado por CONADU y primera jornada de huelga no docente de FATUN. Del miércoles 28 de octubre al martes 3 de noviembre paro nacional de una semana anunciado por CONADU Histórica para docentes universitarios y preuniversitarios. El martes 3 de noviembre se realizará una nueva jornada de paro no docente de FATUN. El jueves 12 de noviembre habrá una tercera jornada de huelga no docente. Y el lunes 16 de noviembre se realizará la cuarta jornada de paro no docente y comienzo de una semana de protestas anunciada por CONADU, con huelgas, movilizaciones y actividades en distintas universidades.

El alcance de las interrupciones dependerá de la adhesión de los trabajadores y de las medidas adoptadas en cada institución. En aquellas facultades donde coincidan las huelgas docentes y no docentes, las actividades académicas y administrativas podrían verse especialmente afectadas.

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La nueva escalada del conflicto universitario vuelve a enfrentar al Gobierno nacional con los trabajadores y distintos sectores de la comunidad educativa. Mientras los sindicatos exigen respuestas salariales y presupuestarias, la discusión sobre los recursos destinados a la educación superior continúa abierta.

Las próximas semanas serán determinantes para conocer si se producen avances en las negociaciones o si las medidas de fuerza se profundizan. Por el momento, los gremios mantienen sus convocatorias y reclaman una respuesta que permita recomponer los ingresos y garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

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