Las pequeñas y medianas empresas argentinas continúan enfrentando una importante carga impositiva y administrativa que condiciona su funcionamiento. Según un nuevo relevamiento, una pyme modelo puede quedar alcanzada por 62 obligaciones fiscales y burocráticas a lo largo del año, entre impuestos, tasas, contribuciones y distintos mecanismos de control tributario.

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Los datos surgen del Vademécum Tributario Argentino de PyMES 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que analizó las exigencias de los tres niveles del Estado.

El estudio identificó 34 tributos y 28 regímenes de retención, percepción e información. De los gravámenes contabilizados, 16 corresponden al ámbito nacional, ocho al provincial y diez al municipal.

Entre los impuestos nacionales se encuentran el IVA, Ganancias, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y las contribuciones patronales. A nivel provincial aparecen Ingresos Brutos, Sellos y los impuestos Inmobiliario y Automotor, mientras que en los municipios se incluyen tasas vinculadas con la actividad comercial, la publicidad y distintos servicios.

Si bien el relevamiento muestra una reducción respecto de 2025, cuando se contabilizaban 37 tributos, la disminución no representa necesariamente un alivio significativo para las empresas.

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La diferencia responde a la eliminación de los impuestos internos sobre seguros y telefonía celular, además de un cambio metodológico que dejó fuera del cálculo la tasa por ocupación de espacios públicos, debido a su aplicación en actividades específicas.

En paralelo, los regímenes de retención, percepción e información pasaron de 30 a 28. Sin embargo, solo una de esas eliminaciones tuvo alcance general, mientras que la otra correspondió a una obligación particular del sector de escribanías.

Uno de los principales problemas señalados por el informe es que las dificultades no terminan con el pago de impuestos. Las empresas también deben destinar tiempo, personal y recursos económicos a cumplir con declaraciones juradas, presentaciones periódicas y otros procedimientos administrativos.

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A esto se suma el riesgo de recibir multas por incumplimientos formales, incluso cuando las obligaciones no impliquen necesariamente nuevos pagos tributarios.

Otro punto crítico es la acumulación de saldos a favor generados por retenciones y percepciones. En muchos casos, las empresas adelantan fondos al Estado que luego deben recuperar mediante procedimientos administrativos que pueden resultar extensos.

Esta situación limita la disponibilidad de dinero para afrontar gastos cotidianos, pagar proveedores, sostener puestos de trabajo o realizar inversiones.

Para elaborar el relevamiento, los investigadores tomaron como referencia una sociedad de responsabilidad limitada con empleados registrados, establecimiento propio, vehículos, equipamiento tecnológico y operaciones comerciales tanto dentro como fuera del país.

También consideraron los impuestos incorporados en servicios esenciales como electricidad, gas, agua, telefonía e internet.

De esta manera, el informe expone que la presión sobre las pymes no depende únicamente de cuánto pagan en impuestos, sino también de la cantidad de trámites y recursos necesarios para cumplir con las exigencias fiscales.

Aunque las 62 obligaciones no se aplican necesariamente a todas las empresas por igual, el estudio vuelve a poner en discusión la necesidad de simplificar el sistema tributario argentino y reducir los costos administrativos que afectan especialmente a los pequeños y medianos emprendimientos.