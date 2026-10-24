La comercialización de naftas y gasoil en Argentina registró durante septiembre un crecimiento interanual del 1,96%, lo que permitió interrumpir una tendencia negativa que se había extendido durante buena parte del año. Sin embargo, la recuperación fue desigual entre los distintos productos, con una mejora significativa en la demanda de gasoil y una persistente baja en la nafta súper.

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De acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía, durante el noveno mes del año se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.376.837 registrados en septiembre de 2025.

La comparación con agosto también mostró una evolución favorable, con un incremento del 4,42% en el promedio diario de ventas. No obstante, el resultado positivo todavía no alcanza para revertir la tendencia general del sector, que acumula una contracción cercana al 2,4% desde comienzos de 2026.

El principal impulso de esta recuperación provino del gasoil, cuya demanda aumentó aproximadamente un 6,3% respecto del mismo período del año anterior. Dentro de este segmento, el gasoil grado 3 encabezó las subas con un crecimiento del 6,61%, seguido por el grado 2, que avanzó un 6,08%.

En contraste, las naftas registraron una disminución conjunta del 1,27% interanual. Mientras que la variedad premium logró recuperarse un 1,27%, la nafta súper, que continúa siendo el combustible de mayor volumen de ventas, experimentó una caída del 2,17%.

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Esta diferencia evidencia que la mejora del mercado no se extendió de manera uniforme a todos los consumidores y que algunos segmentos todavía presentan dificultades para recuperar los niveles de demanda del año pasado.

En cuanto al comportamiento por jurisdicciones, 14 de las 24 provincias y distritos analizados registraron incrementos interanuales. Los mayores avances correspondieron a La Pampa, con un 14,04%; Entre Ríos, con un 7,14%; y Santa Fe, con un 7,06%.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires se consolidó como el principal mercado de combustibles del país, con 496.193 metros cúbicos comercializados durante septiembre, lo que representó un crecimiento interanual del 2,05%. Detrás se ubicaron Córdoba, con 150.253 metros cúbicos, y Santa Fe, con 117.879.

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En el extremo opuesto, Santa Cruz registró la mayor caída, con una disminución del 8,97%, seguida por Catamarca, con un retroceso del 5,63%, y Chubut, con una baja del 5,58%.

Respecto de las compañías petroleras, YPF mantuvo su liderazgo con 778.795 metros cúbicos vendidos, un 2,91% más que en septiembre de 2025. La empresa concentró aproximadamente el 55,5% del mercado nacional, seguida por Shell, Axion Energy y Puma Energy.

Aunque los resultados de septiembre representan una señal favorable para las estaciones de servicio, el sector todavía enfrenta el desafío de consolidar una recuperación sostenida. La persistente caída de la nafta súper y el saldo negativo acumulado durante el año muestran que el repunte de un solo mes no resulta suficiente para confirmar un cambio definitivo en la tendencia del consumo.

La evolución de los próximos meses será determinante para establecer si este crecimiento constituye el inicio de una recuperación del mercado o simplemente una interrupción temporal de la caída registrada durante buena parte de 2026.