La Corte Suprema de Justicia sorteó este jueves a dos conjueces que se sumarán para definir si prescribe o no la causa por presuntos maltratos a soldados durante la Guerra de Malvinas.

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Graciela Montesi, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, fueron los dos magistrados que se sumarán a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para dirimir la cuestión.

La decisión de sumar a dos conjueces se da debido a que los tres miembros del máximo tribunal de Justicia no alcanzaron un acuerdo mayoritario para resolver si los hechos investigados pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, lo que podría definir si son imprescriptibles.

La causa investiga a miembros de las Fuerzas Armadas por presuntas torturas, estaqueamientos y otros maltratos contra soldados conscriptos que estaban bajo su mando, como una forma de castigo durante el conflicto bélico en las Islas Malvinas en 1982.

En 2020, la jueza Mariel Borruto, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, procesó a cuatro militares del Regimiento de Infantería 5: Miguel Ángel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino. Además, el fiscal Marcelo Rapoport pidió sumar a otros militares que podrían estar implicados.

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Sin embargo, en 2021 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que los hechos denunciados no podían ser calificados como delitos de lesa humanidad y, por ende, estaban prescriptos. Esto hizo que la querella llevara el caso ante la Corte Suprema.

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