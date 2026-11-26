La defensa de la soberanía sobre el Mar Argentino volvió a ocupar un lugar central en la agenda legislativa bonaerense ante el próximo viaje del buque chileno Danstar hacia las Islas Malvinas, previsto para diciembre.

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En el Senado provincial se presentó un proyecto de declaración que busca rechazar la calificación de “paso inocente” para aquellas embarcaciones que naveguen por aguas argentinas con el objetivo de abastecer al territorio ocupado por el Reino Unido.

La iniciativa, impulsada por el senador Sergio Berni, surge luego de que la empresa propietaria del Danstar confirmara que no solicitará autorización al Gobierno argentino para realizar el recorrido entre Punta Arenas y las islas, donde transportará alimentos, materiales de construcción, gas licuado y otros suministros.

La compañía argumenta que su navegación está amparada por el derecho de “paso inocente”, contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta figura permite el tránsito de embarcaciones extranjeras por el mar territorial de otro Estado, siempre que no comprometa su paz, seguridad u orden.

Sin embargo, el proyecto legislativo cuestiona que las operaciones de abastecimiento al archipiélago puedan encuadrarse bajo esa figura y solicita al gobernador bonaerense que realice gestiones ante el Ejecutivo nacional y la Cancillería.

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Asimismo, reclama el cumplimiento del Decreto 256/2010, que establece la obligatoriedad de contar con autorización previa para determinados desplazamientos marítimos vinculados con las Islas Malvinas.

La apertura de esta nueva ruta comercial reaviva el debate sobre el control del Mar Argentino, la defensa de la soberanía nacional y los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.