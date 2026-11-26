La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al convalidar las modificaciones realizadas antes por el Senado.

Ads

La aprobación se realizó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de diputados de la oposición. Los cuales se inclinaron por esa opción y no por el rechazo para no dar lugar a la posibilidad de que el oficialismo pueda insistir con la redacción original, que ya había obtenido media sanción el 26 de agosto.

Se destaca que el propio Presidente de la Nación Javier Milei, había fijado esta reforma como “máxima prioridad” para su gestión: ya que el objetivo central de la modificación es reducir la misión del Banco Central a la preservación del valor de la moneda, de esta manera consagrando el principio de emisión cero, y a su vez, blindar la independencia frente a eventuales intentos de gobiernos de turno de signo político alternativo de distorsionar las funciones de la autoridad monetaria.

Puede interesarte

Por otro lado, pese a las negociaciones que entabló La Libertad Avanza con sus aliados para volver al texto original, en donde se establecía un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central -para de esta manera blindar a la autoridad monetaria ante un eventual cambio de signo político y de rumbo económico- la alternativa no prosperó y fue modificada por el Senado.

Además, se dispuso que la destitución de las autoridades requiera el mismo nivel de respaldo político que su designación.

Ads

Y respecto a algunas de las modificaciones que se establecieron: se endurecen las condiciones para remover al presidente y directores del Banco Central, los cuales solo podrán ser desplazados por causales taxativas.

Puede interesarte

Además, se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe en las reuniones del directorio del Banco Central, algo que se encontraba vigente antes de ser aprobada la reforma.

Por su parte, la nueva norma deroga los llamados “adelantos transitorios”, el mecanismo por el cual el Banco Central podía asistir financieramente al Gobierno nacional. También prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

Ads

A su vez, impide que el Banco Central compre deuda pública directamente en el mercado primario, cerrando otra vía de financiamiento monetario del déficit fiscal. Entre otras medidas.