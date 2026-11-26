El Senado de la Nación debatirá este jueves, desde las 12:00, el proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno nacional, que tiene como principal objetivo suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027.

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En el cierre del período de sesiones ordinarias, La Libertad Avanza (LLA) busca reunir los apoyos necesarios para conseguir la media sanción de la iniciativa. Para aprobarla necesita una mayoría absoluta de 37 votos y, según estimaciones del oficialismo, podría alcanzar entre 38 y 40 respaldos.

El bloque libertario cuenta con 21 senadores propios y negocia con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y distintos espacios provinciales para completar el número. En tanto, el bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, anticipó su rechazo al proyecto.

Además de la suspensión de las PASO, que se aplicaría por única vez para los comicios de 2027, el proyecto contempla una serie de modificaciones al sistema electoral argentino.

Uno de los puntos incorporados durante las negociaciones es Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas judiciales confirmadas en dos instancias.

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La iniciativa también propone reducir a la mitad los espacios de publicidad electoral en radio y televisión, con el argumento de equilibrar las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas.

Otro de los cambios está relacionado con la veda electoral. El proyecto busca flexibilizar las restricciones sobre actividades comerciales, sociales y culturales durante ese período.

En cuanto a los debates presidenciales, se plantea eliminar su obligatoriedad, excepto en el caso de una segunda vuelta electoral.

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La reforma también introduce modificaciones en el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP). Se mantiene la posibilidad de votar una lista completa mediante una sola marca, mientras que se establecen cambios en el procedimiento del escrutinio. El recuento no podrá comenzar antes de las 18:00, incluso si ya votaron todos los electores.

Por otra parte, se habilitaría la afiliación a los partidos políticos mediante herramientas digitales y se modificaría el sistema de elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur.

Uno de los principales obstáculos en las negociaciones fue la incorporación de las listas colectoras, un punto que generó diferencias con sectores aliados. Finalmente, el oficialismo decidió retirar esa propuesta para facilitar los acuerdos y conseguir el dictamen favorable.

La sesión representa una instancia clave para el Gobierno nacional, que pretende avanzar con modificaciones en las reglas electorales de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.

Si el Senado aprueba el proyecto, la iniciativa deberá ser tratada posteriormente en la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre el futuro del sistema de elecciones primarias en la Argentina.