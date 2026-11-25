La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un aumento del 2,17% en diciembre, de acuerdo con la actualización de los haberes previsionales basada en la inflación de octubre. De esta manera, el monto mensual pasará a ser de $363.037,35.

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Con el bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, que será de $181.518,65, los beneficiarios percibirán un total bruto de $614.556 durante el último mes del año.

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Para solicitarla, también deben cumplir con los requisitos de residencia establecidos y no percibir otra jubilación o pensión.

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El calendario de pagos comenzará el 9 de diciembre y se extenderá hasta el 16, según la terminación del DNI de cada titular. No será necesario realizar trámites adicionales para cobrar el beneficio.

La actualización también alcanzará a otras prestaciones previsionales. La jubilación mínima será de $453.796,69, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se elevarán a $317.657,68 mensuales.

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