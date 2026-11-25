El Senado convertirá mañana en ley el proyecto de Ludopatía y aprobará una ley complementaria que apunta a combatir el juego ilegal, según lo acordaron hoy La Libertad Avanza y el peronismo.

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La decisión fue adoptada en un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General, y Justicia y Asuntos Penales, donde finalmente no se emitió un dictamen con lo cual los proyectos se tratarán sobre tablas. Es decir que se debatirá y se votará de inmediato en la sesión.

El oficialismo decidió aceptar el proyecto sancionado en primera instancia por la Cámara de Diputados, luego de que muchos aliados del bloque quisieran que exista una ley para combatir la adicción al juego, una problemática que afecta a miles de jóvenes.

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Además, había legisladores libertarios que querían sancionar el texto aprobado en Diputados, entre ellos Luis Juez y Agustín Coto.

Y durante el debate en comisión, Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, propuso introducir cambios al proyecto en base a la iniciativa del Gobierno nacional para combatir el juego ilegal y señaló que no se la podía culpar por el retraso de la sanción de la ley cuando “fue frenada durante dos años”.

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En este contexto, Bullrich, le propuso a José Mayans, el líder del bloque peronista, votar la media sanción de diputados pero con la condición que se habilite el debate de otro proyecto para dar herramientas a la ENACON para poder luchar contra el juego ilegal, dado que hay 2500 plataformas que "deben ser clausuradas".

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Pese a esto, Mayans pidió precisiones para poder acompañar la habilitación del proyecto sobre tablas.

Ahora la discusión se trasladará a Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y la oposición tendrán que acordar el plan de labor y ahí La Libertad Avanza planteará que como primer tema se trate la reforma electoral.

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Por otro lado, durante el debate en comisión el monseñor Raúl Pizarra, expuso ante los legisladores y sostuvo que “hoy tenemos por delante algo de gran importancia para las familias argentinas. Ustedes senadores son representantes del pueblo argentino. Les pido que cuando tengan que tomar una decisión lo hagan mirando al pueblo, a la gente”.