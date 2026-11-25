El jefe de Gabinete se presentará este miércoles a las 15:00 en el Senado para brindar su primer informe de gestión y responder preguntas de los legisladores.

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La exposición se realizará en un contexto de debate político y económico, y tendrá como eje central el “orden”, según adelantó el funcionario. Además, buscará defender los tres años de Gobierno de Javier Milei.

Durante la sesión, Santilli deberá responder sobre distintos asuntos de la agenda económica y social, entre ellos la inflación y evolución del dólar, los aumentos de tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los recursos destinados a discapacidad y universidades.

Será la primera exposición de Santilli ante el Senado desde que asumió como jefe de Gabinete, el pasado 30 de junio. Su intervención marcará una instancia clave para que el Gobierno defienda su gestión y enfrente los cuestionamientos de la oposición.

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