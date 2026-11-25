Este miércoles se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino y mundial. El astro falleció el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, y su figura continúa despertando muestras de afecto y reconocimiento en todo el país.

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En el marco del aniversario, fanáticos, agrupaciones e hinchas autoconvocados se reunirán desde las 18 en el Obelisco porteño para rendirle homenaje. La convocatoria busca convertir el recuerdo de su partida en una manifestación popular y mantener vigente el legado de quien marcó a generaciones dentro y fuera de las canchas.

Maradona trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un símbolo de la identidad argentina. Su actuación en el Mundial de México 1986, donde condujo a la Selección a la conquista de la Copa del Mundo, quedó grabada en la memoria colectiva y consolidó su lugar entre los grandes protagonistas de la historia del fútbol.

A seis años de su muerte, su figura sigue presente en distintas expresiones culturales y deportivas. Su talento, su personalidad y su vínculo con el pueblo argentino mantienen una vigencia que supera el paso del tiempo y las fronteras.

El aniversario también coincide con un momento clave en el plano judicial. Después de un debate oral en el que declararon más de 70 testigos, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro fijó para el próximo 22 de diciembre, a las 12, la lectura de la sentencia para los seis profesionales de la salud imputados en la causa que investiga las circunstancias de la muerte del exfutbolista.