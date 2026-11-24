El legislador porteño Facundo Del Gaiso, amplió la denuncia contra Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su vez secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), por presunto lavado de dinero.

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La nueva presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N°6, subrogado por el juez federal Daniel Rafecas, tras conocerse la adquisición de una vivienda en el barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría.

“La ampliación se funda en un nuevo hecho de público conocimiento, vinculado con el crecimiento patrimonial del denunciado, que refuerza las sospechas expuestas en la presentación original”, enfatizó Del Gaiso.

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Tras la denuncia inicial, se conoció a través de registros de ARBA y de Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que Beligoy sería titular de una parcela en uno de los countries más exclusivos de la zona sur.

Dicha propiedad tiene 339 m² construidos sobre un terreno de más de 856 m², con una valuación fiscal de $6.514.485 y un valor de mercado de unos $700.000 dólares.

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A esto, se sumaría la adquisición de dos vehículos de alta gama: una camioneta Toyota SW4 4x4 modelo 2023, cercana a los $50.000 dólares, y un Jeep Compass modelo 2025 de $35.000 dólares.

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El denunciante señaló que "la magnitud y la sucesión de estas adquisiciones, en un período breve, no se corresponden en principio con los ingresos que razonablemente podrían justificarse por las actividades conocidas del denunciado”.

En ese sentido, Del Gaiso solicitó que se investiguen "el origen de los fondos empleados y si fueron incorporados al circuito económico formal mediante operaciones destinadas a darles apariencia de origen lícito”.

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Beligoy se encuentra bajo la mira de la justicia debido al crecimiento de su patrimonio desde 2018, año en el que asumió como director de árbitros en la AFA, apañado por el presidente de la entidad Claudio “Chiqui” Tapia.

Además, a la compra de la parcela en el country, se suman un departamento de 380 m² en Villa Devoto, escriturado en $490.000 dólares, pero con proyecciones que llegarían hasta los 900.000, y otros dos departamentos en un fideicomiso en La Plata por unos $261.490 dólares.