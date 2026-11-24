El conflicto en el Hospital Garrahan sumó este martes un nuevo capítulo. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante una protesta en el centro de salud para rechazar los despidos y las suspensiones que fueron notificadas a trabajadores de la institución.

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Según denunció la junta interna del gremio, las autoridades resolvieron aplicar sanciones contra 38 empleados: 10 cesantías y 28 suspensiones. Las notificaciones comenzaron a llegar por correo electrónico el viernes pasado y generaron una nueva reacción sindical.

La movilización comenzó a las 7:00 frente al hospital. Los delegados anunciaron la realización de un acto y una conferencia de prensa para las 12:00, con el objetivo de visibilizar el reclamo.

Desde ATE sostienen que las sanciones están vinculadas con un sumario iniciado hace aproximadamente un año contra trabajadores que participaron de las protestas salariales y de las medidas en defensa del hospital.

Por su parte, el sindicato denunció que las medidas se pretenden aplicar sin respetar los plazos de reconsideración y apelación establecidos en el reglamento interno del establecimiento. También advirtió que, para avanzar con sanciones contra representantes gremiales electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), las autoridades deberán obtener previamente el desafuero sindical.

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Desde la conducción del Garrahan confirmaron las sanciones y señalaron que son consecuencia de un proceso sumarial contra 38 empleados que participaron de la toma de las oficinas de la Dirección Médica durante octubre de 2025.

En un comunicado, las autoridades calificaron el episodio como un hecho de gravedad y sostuvieron que los trabajadores involucrados actuaron con fines políticos.

Según explicaron, diez empleados recibieron pedidos de cesantía y otros 28 fueron sancionados con suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. Además, aseguraron que durante el procedimiento tuvieron la posibilidad de ejercer su defensa. La disputa también incluye cuestionamientos sobre el funcionamiento y el financiamiento del hospital pediátrico.

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Desde el gremio denunciaron un recorte presupuestario superior a los $40.000.000 y alertaron sobre la falta de incorporación de personal y de insumos.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la situación del área de enfermería. Según los datos difundidos por la organización sindical, la cantidad de trabajadores del sector habría descendido de aproximadamente 2.000 a 1.350.

Además, ATE anticipó que impulsará una asamblea del equipo de salud, una campaña nacional de solidaridad y la creación de un fondo de lucha para acompañar a los trabajadores afectados por las sanciones.