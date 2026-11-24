El Gobierno nacional avanzó con una renovación de la cúpula del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y desplazó a sus dos principales autoridades. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 1412, fue comunicada este lunes por el Ministerio de Salud, que confirmó la designación de Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva y de Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva.

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Las funcionarias reemplazarán a Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban en esos cargos desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

A través de un comunicado, la cartera sanitaria destacó la trayectoria profesional de Pérez y su experiencia dentro del propio organismo. Además, señaló que su llegada permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados para los afiliados.

https://t.co/MPe3oxsRnM — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) November 24, 2026

Entre los principales objetivos de la nueva conducción, el Gobierno mencionó la necesidad de garantizar que los recursos del PAMI se utilicen de manera eficiente para mejorar la atención de jubilados y pensionados. También agradeció a los funcionarios salientes por su desempeño.

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