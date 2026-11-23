La Conferencia Episcopal Argentina buscó este lunes, a través de un comunicado, ejercer presión a los senadores nacionales para pedir que se avance con la aprobación de la Ley de Ludopatía, que podría perder estado parlamentario si no se trata antes de fin de mes. “Se necesitan respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, aseguraron en una carta abierta.

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En un mensaje que retoma las palabras del papa León XIV en su reciente visita a Argentina, la Iglesia destacó su profunda preocupación ante el avance de esta problemática social. Y señaló que "hay decisiones que trascienden las circunstancias políticas y permanecen por el bien que fueron capaces de hacer".

“El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad”, remarcaron los obispos sobre la normativa que, empujada por la oposición logró ser parte de la agenda parlamentaria sobre el final del periodo de sesiones ordinarias.

“Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes”, señalaron.

A su vez agregaron que detrás de esta realidad existen familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. "En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio", advirtió la Iglesia.

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Por otro lado, si bien en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de prevención de la ludopatía en 2024, en la Cámara de Senadores nunca se abordó la problemática debido a que el oficialismo estaba en contra. Ya que esta prohíbe la publicidad de empresas de apuestas online, lo consideran demasiado restrictivo y planteaban que podía afectar libertades comerciales, publicidad privada y competencias provinciales sobre el juego.

Y si bien el proyecto será tratado este jueves, si el reciento no lo vota antes de que finalice el periodo ordinario, el 30 de noviembre a discusión tendría que empezar otra vez desde cero. A menos que sea agregado al temario de las sesiones extraordinarias.

Frente a este escenario desde la Iglesia sostuvieron: “Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”.

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"No dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes. Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias", afirmaron.

Y cerraron, nuevamente parafraseando a León XIV: "Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece".