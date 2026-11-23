La morosidad de las familias argentinas registró una nueva baja en septiembre y acumuló dos meses consecutivos de descenso. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el indicador se ubicó en el 12%, lo que representa una disminución de 0,61 puntos porcentuales respecto de agosto.

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Sin embargo, los datos todavía reflejan un escenario complejo para la economía de los hogares. En la comparación interanual, la mora registra un incremento cercano al 5%, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los compromisos financieros.

De acuerdo con el organismo, la reducción también estuvo vinculada a una caída real del 4,03% en el saldo de créditos en situación irregular. Parte de esa variación se explica por el traslado de algunas deudas consideradas incobrables a partidas fuera de balance en determinadas entidades financieras.

Otro de los datos destacados del relevamiento es el aumento de las refinanciaciones. En septiembre, el crédito refinanciado representó el 3,9% del total de los préstamos a los hogares, una cifra considerablemente superior al promedio de la última década, que ronda el 1%.

Además, la refinanciación de los saldos que se encontraban en situación irregular alcanzó el 24,1% de esa cartera, frente al promedio histórico del 16%. Esta tendencia muestra que cada vez más familias recurren a renegociar plazos y condiciones de pago para poder cumplir con sus obligaciones. Si bien esta alternativa contribuye a contener el crecimiento de la morosidad, también prolonga los períodos de endeudamiento.

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De esta manera, aunque la baja de la mora durante dos meses consecutivos representa una señal de mejora, los indicadores del Banco Central muestran que las dificultades financieras de los hogares siguen vigentes y que el peso de las deudas continúa siendo un desafío para la economía familiar.

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