El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana clave en el Congreso, con dos objetivos centrales: conseguir la suspensión de las elecciones primarias (PASO) y avanzar con el Presupuesto 2027.

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La Casa Rosada apuesta a que ambos movimientos funcionen como señales de respaldo político y previsibilidad para los mercados, en un escenario marcado por la suba del riesgo país y la caída de los activos argentinos.

La reforma política logró avanzar en el Senado después de una negociación que involucró a Patricia Bullrich, Diego Santilli y distintos bloques aliados. El dictamen habilitó el debate de la iniciativa, aunque el proyecto quedó reducido respecto de su versión original. La suspensión de las PASO es el punto que más interesa al oficialismo: la discusión llegará al recinto el jueves 26 y luego deberá continuar en Diputados.

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La iniciativa también tiene consecuencias sobre el armado electoral. Milei busca evitar una competencia interna que pueda poner en cuestión su liderazgo de cara a 2027 y, al mismo tiempo, limitar las herramientas con las que la oposición podría ordenar sus candidaturas. En ese escenario, Bullrich mantiene abierta su propia proyección presidencial, mientras gana protagonismo en las negociaciones parlamentarias y consolida su vínculo político con Santilli.

Del otro lado, la posible eliminación de las primarias profundiza las diferencias dentro del peronismo. Axel Kicillof evalúa alternativas para definir el calendario electoral bona

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