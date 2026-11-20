El riesgo país argentino superó este viernes los 1000 puntos básicos y alcanzó las 1038 unidades, su valor más alto en 13 meses. El indicador registró una suba de más de 100 puntos respecto del cierre anterior, en medio de una nueva jornada de caída de los bonos de deuda y de desconfianza de los inversores sobre los activos nacionales.

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El índice elaborado por JP Morgan avanzó un 11% en la jornada, luego de haber cerrado el jueves en 931 puntos. De esta manera, volvió a ubicarse por encima de las cuatro cifras por primera vez desde octubre de 2025, cuando en la previa de las elecciones legislativas, había alcanzado los 1089 puntos el 17 de octubre.

El deterioro de los mercados financieros se produjo en un contexto de volatilidad internacional y de incertidumbre local sobre el programa financiero del Gobierno, la capacidad de afrontar los próximos vencimientos de deuda y el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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La escalada del riesgo país estuvo acompañada por una nueva caída de los títulos argentinos que cotizan en el exterior. Los bonos en dólares registraron fuertes pérdidas y acumularon un retroceso superior al 7% durante noviembre, reflejando el aumento de la cautela entre los inversores.

El comportamiento de los activos financieros se suma a un escenario internacional adverso, que impacta sobre los mercados emergentes y aumenta la volatilidad. A nivel local, las dudas sobre la estrategia económica y las perspectivas políticas también contribuyeron al deterioro de las cotizaciones.

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En paralelo al avance del riesgo país, el dólar oficial volvió a registrar una suba y alcanzó un nuevo máximo nominal. En el Banco Nación, la cotización minorista se ubicaba en $1590 por dólar para la venta.

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La combinación de la caída de los bonos, el aumento del riesgo país y la presión sobre las cotizaciones cambiarias volvió a poner en foco la evolución de las variables financieras argentinas y la confianza del mercado en el rumbo económico.

El salto del indicador se produce apenas cuatro meses después de que el riesgo país alcanzara mínimos de más de ocho años, lo que evidencia el cambio de tendencia que experimentaron los activos argentinos en el último período.

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