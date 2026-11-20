En octubre, las exportaciones argentinas alcanzaron un nuevo récord histórico al totalizar US$ 10.061 millones, lo que representa un incremento del 26,4% respecto del mismo mes de 2025. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su último informe sobre el intercambio comercial.

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En paralelo, las importaciones sumaron US$ 6.668 millones, con una caída interanual del 6,7%. Como resultado, la balanza comercial registró un superávit de US$ 3.394 millones.



El intercambio comercial totalizó US$ 16.729 millones durante octubre, lo que significó un crecimiento del 10,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

El crecimiento de las ventas externas se verificó en los cuatro grandes rubros relevados por el organismo estadístico. Sin embargo, el mayor desempeño correspondió al sector de combustibles y energía, cuyas exportaciones aumentaron un 93,9% interanual y alcanzaron los US$ 1.734 millones.



Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) encabezaron las ventas por valor, con US$ 3.314 millones y una suba del 18,8%. Las manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron los US$ 2.685 millones, un 13,1% más que en octubre de 2025.

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En tanto, los productos primarios registraron exportaciones por US$ 2.328 millones, con un incremento interanual del 22,3%.



Entre los principales productos comercializados se destacaron los aceites crudos de petróleo, con US$ 1.169 millones; la harina y los pellets de soja, con US$ 910 millones; y el maíz en grano, con US$ 887 millones.

Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones acumularon US$ 87.328 millones, lo que representa un crecimiento del 22,1% respecto del mismo período del año pasado. Por otro lado, las importaciones totalizaron US$ 62.760 millones, con una disminución del 2,9%. De esta manera, el saldo comercial positivo alcanzó los US$ 24.568 millones en los primeros diez meses del año.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los resultados y destacó que las exportaciones de octubre superaron el récord anterior registrado en septiembre. Además, señaló que las ventas externas acumuladas en los últimos 12 meses llegaron a US$ 102.943 millones, también un máximo histórico.

LAS EXPORTACIONES ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN OCTUBRE ✅ Las exportaciones de bienes sumaron USD10.061 millones en octubre, creciendo 26,4% interanual y alcanzando un máximo histórico, superando el récord previo que se había registrado en septiembre. En los últimos 12 meses, las exportaciones acumularon USD102.943 millones, también récord histórico ✅ La balanza comercial registró un superávit de USD3.394 millones, acumulando USD29.029 millones en los últimos 12 meses ✅ Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) ascendieron a USD2.685 millones, registrando el mayor valor para un mes desde agosto de 2011 ✅ La balanza comercial energética registró un superávit de USD1.600 millones, con exportaciones que crecieron 93,9% interanual e importaciones que se redujeron 33,2% interanual ✅ En términos desestacionalizados, las exportaciones y las importaciones crecieron 2,7% y 1,5% mensual, respectivamente — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 19, 2026

Los datos reflejan un fuerte crecimiento de las ventas argentinas al exterior, impulsadas principalmente por el desempeño energético, agropecuario e industrial.