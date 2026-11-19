Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, volvió a cuestionar el rumo económico del Gobierno de Javier Milei, luego de que se conociera el cierre de la planta de conservas de La Campagnola en Mar del Plata.

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“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina", sentenció la vicepresidenta a través de un posteo en X. "Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”, agregó.

El mensaje de la presidenta de la Cámara de Senadores surge en respuesta a una noticia en la que el se comunicó que La Campagnola, del Grupo Arcor, anunció el cierre definitivo de su planta de conservas de pescado en Mar del Plata, luego de haber paralizado temporalmente sus actividades el 28 de octubre.

La suspensión se había producido a fines de octubre por la falta de materia prima, tras la caída de la zafra de caballa, y por el elevado stock de latas de atún. Y en un comunicado, la empresa explicó que la combinación de un cambio en el modelo global y la escasez de insumos locales dejó a la planta en “un esquema productivo insostenible”.

En este contexto, la reacción de Villarruel suma un nuevo capitulo dentro del vínculo de permanente tensión con la Casa Rosada, el cuál en el último tiempo, gira en torno a sus críticas sobre el programa económico, con especial foco sobre la producción, el trabajo y el bolsillo de las familias.

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