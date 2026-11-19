El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión en Washington con Andrew Tysen Duva, máximo responsable de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en una agenda bilateral para fortalecer la cooperación judicial y penal entre ambos países.

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Del encuentro también participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Alec Oxenford, y funcionarios de distintas áreas del Departamento de Justicia norteamericano.

Uno de los principales ejes de la reunión fue la necesidad de mejorar los mecanismos de cooperación penal internacional, especialmente en lo referido al intercambio de información entre autoridades judiciales, la coordinación de investigaciones que involucren a ambas jurisdicciones y los procedimientos de extradición.

Según trascendió, las conversaciones permitieron establecer una agenda de trabajo orientada a fortalecer las capacidades de los organismos judiciales frente a investigaciones complejas y delitos con conexiones internacionales.

Durante la reunión también se abordaron los desafíos que enfrenta Argentina en la implementación del Código Procesal Penal Federal, que establece el sistema acusatorio y otorga un papel central a los fiscales en la dirección de las investigaciones penales.

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En ese sentido, Mahiques planteó la importancia de acompañar las reformas judiciales con instituciones preparadas, infraestructura adecuada y equipos profesionales capacitados.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar los programas de formación e intercambio para jueces y fiscales, tomando como referencia experiencias internacionales que permitan mejorar el funcionamiento del sistema penal.

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes Adam Hobson, primer fiscal general adjunto principal interino de la División Criminal; Brian D. Skaret, fiscal general adjunto interino; Erik C. Peterson, director de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías en el Extranjero (OPDAT), y John Beasley, abogado litigante principal de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA).

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La participación de estas áreas resulta relevante por sus competencias en capacitación de operadores judiciales, asistencia técnica y cooperación jurídica internacional, particularmente en materia de extradiciones.

Otro de los asuntos incluidos en la agenda fue la situación de los tribunales argentinos y la cobertura de las vacantes existentes en el Poder Judicial.

La reunión se inscribe en una agenda de acercamiento entre Argentina y Estados Unidos que busca profundizar los vínculos entre los organismos encargados de la persecución penal.

El entendimiento apunta a mantener canales de diálogo directo, facilitar el intercambio de información y avanzar en herramientas conjuntas para investigaciones internacionales, extradiciones y programas de capacitación judicial.