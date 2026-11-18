El Senado realizará este jueves una sesión que tendrá como eje central la sanción definitiva de proyecto de Ley de Discapacidad, el cual tiene el respaldo de todo el arco político dado que mantiene los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre.

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El temario dentro de la sesión de la Cámara Alta y que comenzará a las 11:00, incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Propiedad Privada para restablecer la ley de Tierras, ley Joaquin, entre otros temas.

Aunque el eje central de la sesión se encuentra en el proyecto de discapacidad, el cual se buscará que se transforme en ley. La agenda de la sesión fue analizada hoy por la tarde en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizó en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

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Por otro lado, el proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica en casi en su totalidad, el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

Para de esta forma, convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.

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Dentro de sus principales puntos, la iniciativa permite permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Y este beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

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A su vez, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, el cual está vinculado al IPC, y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

Por su parte, en lo que respecta a financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

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Además, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

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Y tras un pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.