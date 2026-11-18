El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1 ordenó a la Administración de la Seguridad Social (ANSES) que deje de descontarle a Cristina Fernández el 20% de la pensión de privilegio que recibe por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.

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La medida fue adoptada por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, quien habilitó a que le restituyan más de $3 millones de pesos mensuales a la ex mandataria.

En el fallo la magistrada intimó a ANSES a que dentro de los próximos 10 días “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”.

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Este plateo judicial se originó luego de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó un fallo de la jueza Alonso Candis y ordenaron restablecer provisoriamente la pensión por viudez, la cual comenzó a recibir nuevamente desde agosto de este año.

Sin embargo, junto con la restitución del beneficio, la ANSES aplicó una retención mensual de 20% "a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. De esta manera, de los $15,6 millones que debía cobrar mensualmente, se le debían restar $3.136.630,81 “hasta alcanzar la suma de $660.052.338,87”.

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La ex mandataria comenzó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento del también ex presidente, Néstor Kirchner, que tuvo lugar el 27 de octubre de ese año. Sin embargo, tanto esta prestación como la jubilación de privilegio que percibía como expresidenta quedaron en la mira por sus causas judiciales.

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Ya que en 2024, después de que quedó firme la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el Gobierno decidió dar de baja la jubilación y la pensión de privilegio. En una resolución, ANSES cuestionó el merecimiento por su situación judicial.

Sin embargo Cristina Fernández apeló esta medida, y en junio de 2026 la Justicia ordenó que se le restituya la pensión por viudez. Aunque la asignación vitalicia como ex mandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.

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